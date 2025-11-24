小森純、トラブル重なり三男が幼稚園1か月退園の続報　モンペ扱いおそれず...「自分の直感信じてね」

タレントの小森純さんが2025年11月23日、自身のYouTubeチャンネルに動画を公開し、三男が幼稚園を1か月たたずに退園した経緯について詳細を明かした。

「話せないような内容とかもいっぱいあるわけよ」

小森さんは2011年、元モデルの今井諒さん（40）と結婚。14年6月に長男、16年3月に次男、22年10月に三男を出産した。

10月17日公開の動画では、三男が4月に入園したバイリンガル幼稚園を辞め、現在は認可外保育施設に通っていると報告していた。退園した理由は、「けっこう大ざっぱというか、ものがなくなる（こともあった）」などトラブルが重なったことで、「命を預けてるわけだし、なんか起こったらとんでもないことになりそうだなと思って。私の直感でね」と語っていた。

11月21日公開の動画では、退園に至る過程をさらに詳しく説明した。

小森さんは退園に際し、「認可外保育施設指導監督基準」などを調べたといい、「今回のうちの件って、ようは『ものがなくなる』ってことが多くあったじゃない？ 1番（の問題）って、個人情報の取り扱いだったんだよね」と説明。「たとえば（情報の）漏洩、もちろん全部そうなんだけど......役所に報告する義務があるんだって、園が。内容によっては役所から指導が入るみたい」とした。

経験したトラブルは「けっこうデカめの案件だった」と小森さんはいうが、当初、届出は行われず。退園時の話し合いの際に「そこはちゃんと届け出してくださいね」と念を押したと明かした。

しかし、役所で確認すると「いっさい（届出は）出てないと」。やめる直前も違和感があったことを振り返った。「結局、それは報告したみたいですけどね。役所の方から連絡くれて（わかった）」とも話している。

退園には契約上の問題もあり、「やめるんであれば2か月前申告です、とかってのがあるわけよ。だからその分は支払ってくださいと」と説明。「いくら払うんだよ、全部でって感じだった」とこぼした。

また、起きた出来事は「あれ2週間ですから、実質。『そんなことってある？』みたいなね。YouTubeでは話せないような内容とかもいっぱいあるわけよ」とも明かし、短期間に多くの問題が重なったと示唆した。