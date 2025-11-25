J-CAST ニュース

渡邊渚、週刊誌の張り込み受けた経験明かす　「かわいそうになってお茶あげました」

2025.11.25 16:30
エンタメ班
糖の吸収を抑える、腸の環境を整える富士フイルムのサプリ！

   ビジネス系YouTubeチャンネル「REAL VALUE（リアルバリュー）」が、2025年11月24日にチャンネルを更新。元フジテレビアナウンサーで現在はフリーとして活動する渡邊渚さん（28）が、MCとして登場した。

  • 渡邊渚さんのインスタグラム（＠watanabenagisa_）より
    渡邊渚さんのインスタグラム（＠watanabenagisa_）より
  • YouTubeチャンネル「REAL VALUE」より
    YouTubeチャンネル「REAL VALUE」より
  • YouTubeチャンネル「REAL VALUE」より
    YouTubeチャンネル「REAL VALUE」より
  • 渡邊渚さんのインスタグラム（＠watanabenagisa_）より
  • YouTubeチャンネル「REAL VALUE」より
  • YouTubeチャンネル「REAL VALUE」より

「私に張り込んでも面白いもの撮れないよって」

   動画の冒頭で、スタッフから「最近は週刊誌が張り込んでるとかないんですか？」と聞かれた渡邊さん。「多分ないと思う」と答えつつも、張り込みを受けた経験についてはこう明かした。

「家の前にいますよ。家の前のコインパーキングとかに停めといて、その車から見てるとか、表にも裏にもいるみたいな。いくら（お金）かけてるんだろうって思いますよね。そんなに私に張り込んでも面白いもの撮れないよって」
「一回、すっごい寒い日にいるから、かわいそうになってお茶あげましたもん。やっぱり自分もその立場だったから。張り込んでる側の人間だったから。事件の被害者とか加害者の家にピンポンして、取材しろって言われる身だったからこそ、コタツじゃなくちゃんと取材してる記者さんを見ると、頑張ってほしいなって思っちゃうんですよ」

   スタッフから「お茶欲しい記者がいっぱい来ちゃうかもしれない」と言われると、渡邊さんは「めちゃくちゃ迷惑じゃん」と笑っていた。

REAL VALUE
渡邊渚
姉妹サイト