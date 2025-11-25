渡邊渚、週刊誌の張り込み受けた経験明かす　「かわいそうになってお茶あげました」

ビジネス系YouTubeチャンネル「REAL VALUE（リアルバリュー）」が、2025年11月24日にチャンネルを更新。元フジテレビアナウンサーで現在はフリーとして活動する渡邊渚さん（28）が、MCとして登場した。

「私に張り込んでも面白いもの撮れないよって」

動画の冒頭で、スタッフから「最近は週刊誌が張り込んでるとかないんですか？」と聞かれた渡邊さん。「多分ないと思う」と答えつつも、張り込みを受けた経験についてはこう明かした。

「家の前にいますよ。家の前のコインパーキングとかに停めといて、その車から見てるとか、表にも裏にもいるみたいな。いくら（お金）かけてるんだろうって思いますよね。そんなに私に張り込んでも面白いもの撮れないよって」

「一回、すっごい寒い日にいるから、かわいそうになってお茶あげましたもん。やっぱり自分もその立場だったから。張り込んでる側の人間だったから。事件の被害者とか加害者の家にピンポンして、取材しろって言われる身だったからこそ、コタツじゃなくちゃんと取材してる記者さんを見ると、頑張ってほしいなって思っちゃうんですよ」

スタッフから「お茶欲しい記者がいっぱい来ちゃうかもしれない」と言われると、渡邊さんは「めちゃくちゃ迷惑じゃん」と笑っていた。