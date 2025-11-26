SKE48チームリーダー「ヴィランズに居そう」免許証写真に...ネット笑い　「可愛いのに唇が」

アイドルグループ「SKE48」メンバーでチームSのリーダー、相川暖花（ほのか）さん（22）が、Xで免許証の写真を公開し、笑いの反応が寄せられている。

更新後は「ヴィランズ味は薄まった」？

相川さんは2025年11月22日、Xで「免許更新行ったからやっとこの『ヴィランズに居そう』って言われてきた免許卒業出来てアツい」と投稿。免許証の写真を公開した。アイメイクで目の周りは黒く、唇は黒っぽい紫色に見える。

Xユーザーからは「確かにこれはヴィランズにいそう（笑）」「顔可愛いのに唇が紫トーンすぎるのがだめwwwwwwww」「悪役レスラーやん(笑)」「ほんまにごめんやけどこれは写りが"免許証"すぎる」などのコメントが寄せられた。

11月24日には、更新した後の新たな免許証の写真を公開。「自己評価：ヴィランズ味は薄まった」としているが、Xユーザーからは「アダムス・ファミリーに居そう」「無くなったでなく薄まったは草」などと書き込まれている。

相川さんは25年4月、Xで「本日の握手会、ヲタク約1名」と投稿。閑散とした握手の列で満面の笑顔を見せる男性の写真を公開し、大きな話題となった 。