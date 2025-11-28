巨人リチャード＆元HKT48外薗葉月、ラブラブ結婚報告　ぴったりくっつき笑顔...愛犬も登場

アイドルグループ「HKT48」元メンバーで歌手の外薗葉月（ほかぞの・はづき）さん（26）が、2025年11月27日にYouTubeを更新。26日に結婚を発表した、読売ジャイアンツのリチャード（砂川リチャード）選手（26）とそろって登場した。

「この子も家族です」

リチャード選手と外薗さんは、YouTubeで、身を寄せ合って動画に登場。「このたび、僕、砂川リチャードと」、「外薗葉月は」、「結婚しますことをご報告させていただきます」と、改めて発表した。

リチャード選手は「これからも、皆様からの熱い声援、応援をしていただけると嬉しいです」と話し、外薗さんと「嬉しいですね」と言い合った。

リチャード選手は「詳しい話は次の動画でお話ししようと思ってます」とした。どこかぎこちなく話す砂川選手に、外薗さんが笑い声を上げる一幕もあった。

最後には愛犬も登場し、外薗さんが「この子も家族です」と紹介した。

コメント欄には「リチャードさんはーちゃんおめでとう！！ 2人とも幸せそうな顔してる！！」「なんかほんとに幸せそうでこっちも幸せ」「2人とも仲がいい」「絶対楽しい家庭になりそうで喜ばしい限り 応援してます」などと書き込まれている。