CD5000枚を持ち込んで売却した谷原章介、30分後に翻意するも...店員が発した衝撃の一言とは

誰も住まなくなった実家を手放す、引っ越す。そんな時に出てくる不要品を買い取る商売が繁盛している。2025年12月2日の情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）は出張買い取り業者に密着、昨今の買い取り事情を紹介した。

突然訪問してくる買い取り業者には要注意

母親が高齢で施設に入所するのを機に実家を手放す決意をした60代の姉妹、新型コロナや物価高の影響で居酒屋をたたむことにした店主。買い取り業者が出向いて不要品を査定して買い取る様子を報じた。

番組では出張買い取りを装った詐欺に引っかからないように警鐘を鳴らす。依頼もなしに不要品を買い取る行為は法律で禁じられている。「突然訪問してくる業者には要注意」と強調した。

深刻そうに見ていた出演者の鈴木おさむさん（元放送作家）は「オーディオとかCDとかああいうのは売れますかね？」と切り出した。

MCの谷原章介さんは「5000枚ぐらいCDを持っていて、ある有名な買い取り店に持って行ったんですよ」と話し始めた。「（買い取り値段は）1万しないぐらい」と話すと出演者一同「え～っ」と驚きの声をあげた。「結構、長い年月いろんなジャンルのものを集めたのにと思って。じゃあ時間がないから（買い取って）いいです」と話し、店を出たという。