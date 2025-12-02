ドジャース・エンリケス、恋人にド派手プロポーズ＆熱烈キス　「1000回イエスよ」恋人感激

ロサンゼルス・ドジャースのエドガルド・エンリケス投手（23）が、恋人へのプロポーズに成功したようだ。交際相手のペネロペさんがインスタグラムで報告している。

砂浜で電飾に花火も

ペネロペさんはインスタグラムで、エンリケス投手との共同投稿の形で、「1000回イエスよ」とつづった。

投稿に添えられた動画では、ペネロペさんが目隠しして、花やキャンドルの装飾、「CASATE CONMIGO」（私と結婚して）との電飾が施された砂浜に連れてこられる。片膝をついて待っていたエンリケス投手がペネロペさんに指輪を差し出すと、ペネロペさんはエンリケス投手に抱きついた。二人が抱き合うと、後ろで花火が上がった。

ほかにも、指輪を差し出すエンリケス投手に、感激した様子で顔をおおうペネロペさんや、熱いキスを交わす二人の写真などが公開された。

コメント欄には「おめでとう、チャンピオン」「なんて美しい おめでとう。たくさんの祝福がありますように」「その結婚に神のご加護を」「祝福と愛が長続きしますように」などと書き込まれている。

また、エンリケス投手本人が「Teamooooo」（愛してるよ）と、ハートの絵文字付きでコメントしている。