サッカー大迫勇也のモデル妻・三輪麻未、37歳の誕生日　「優しい気持ちに包まれ」イタリア・ミラノで娘たちと

サッカー元日本代表で、現在はJリーグ・ヴィッセル神戸に所属する大迫勇也選手（35）の妻でモデルの三輪麻未さん（37）が2025年11月30日、自身のインスタグラムを更新。「またひとつ歳を重ねました」と誕生日を迎えたことを報告した。

三輪さんは、「またひとつ歳を重ねました」とし、イタリア・ミラノで娘たちとの3ショットやソロショットなどを投稿した。

「そして、私よりも私の誕生日を楽しみにしていた娘たち」といい、娘たちからはニット帽のプレゼントもあったようだ。「ふたりで選んでくれたギフトに、そっと成長を感じました。優しい気持ちに包まれた、あたたかい一日でした」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、プレゼントのニット帽に、グレーのロングコートを羽織り、白いパーカーとパンツを着用。ポケットに手を入れてポーズをとり、2人の娘と並んで笑顔をみせている。2枚目の写真では、街並みをバックに笑顔のソロショットを披露した。

この投稿には、「素敵なお誕生日」「おめでとう！！」「いつも素敵で見惚れてます」「Happy Birthday」といったコメントが寄せられている。