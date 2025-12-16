小嶋陽菜、ピンクのミニ丈フリフリ衣装で...異次元のかわいさにドキっ　「めちゃくちゃかわいくてやばい」

元AKB48の小嶋陽菜さん（37）が2025年12月13日、自身のインスタグラムを更新。AKB48が開催した20周年コンサートに参加した際の、オフショットを公開した。

「ハート型ウイルスどうぞ」

小嶋さんは、「ハート型ウイルスどうぞ」とメッセージを添えて、ハートがデザインされたピンクのミニ丈衣装姿を、多数投稿した。

小嶋さんは、「『ハート型は何回あってもいいな！』（?!）という総団長からのお言葉で6日と7日どちらもユニット曲で披露しました」と説明し、「可愛い後輩 長友ちゃん、久保ちゃんとえりい、平田ちゃんと（歴代にゃんにゃん仮面）」と、コンサートで共演した後輩を紹介した。

「なんと今回のための新衣装を用意していただけるとしのぶちゃんから聞いた時からずっと楽しみにしていました」とつづっている。

インスタグラムに投稿された写真では、ピンク色でフリルたっぷりのミニドレスを着用。両手でハートをつくり、ポーズをとっていた。その他には、後輩とのショットや、コンサート中の動画などを公開している。

この投稿には、「めちゃくちゃかわいくてやばいです」「新衣装最高すぎます」「えぐかわいい」「圧倒的ビジュアル」「ほんっと天使すぎる」といったコメントが寄せられていた。