「これをやれ、あれをやれというのはおかしい」「竹を割ったような簡単な話ではない」...立憲・安住氏がイラついた記者の質問

2026.01.19 16:50
政治班

   立憲民主党の安住淳幹事長と公明党の西田実仁幹事長が2026年1月19日、両党の衆院議員による新党「中道改革連合」の綱領を発表した。

   会見では、その内容をめぐる質疑応答の中で、安住氏が記者の質問に対し、いら立ちをにじませる場面があった。

  • 立憲・公明はどの程度政策で一致できるのか。左から2番目が立憲・安住淳幹事長
  • 中道改革連合の綱領。2ページ中1ページ目。安住淳氏のXより
  • 中道改革連合の綱領。2ページ目では「5つの政策の柱」を掲げている。安住淳氏のXより
立ち向かうべき「極端主義」は「実は右だけじゃなくて左にもある」

   会見では、世の中のさまざまな分断について、「対話によって一致点を見い出していく中道の政治こそが、この分断を協調へとつげていく大事な考え方である」などとして、基本理念となる「5本の柱」について説明した。

   総合情報誌「FACTA」の記者は、綱領の「極端主義と立ち向かう中道勢力」との表現について、「極端主義」のあり方について質問。「実は右だけじゃなくて左にもある。中道のアイデンティティというのは、極端主義を廃するということではないか」と問題提起。

   その上で、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古沿岸部への移設問題を例に挙げ、「立憲はこれを『即事中止』『絶対反対』と主張する人もいる。ある種の左の極端な考え方の人たち（について）ちゃんと説明しないといけないと思うが」と疑問を呈した。さらに、憲法改正をめぐる主張についても、「国民から見て、この政党というのは憲法改正を是とする政党なのか。そこはやはり最低でも、選挙の前にはっきりしてもらいませんろ......」と問いかけた。

「重みをちゃんと受け止めて、私たちは共生と包摂って言ってんだから」
