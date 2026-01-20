売れてない芸人は「結婚式に行く暇があったら仕事」...さらば・森田哲矢の持論に賛否噴出

2026年1月19日に放送された、千鳥・大悟さんがMCを務める「大悟の芸人領収書」（日本テレビ系）では、さらば青春の光・森田哲矢さんが出演し、「売れていない芸人は結婚式をあげるな」と主張した。

「あれ見るの一番嫌なんすよ」

番組中、森田さんは「SNSで、売れてない芸人の結婚式の投稿ってあがってきません？ あれ見るの一番嫌なんすよ」と話し始め、「そもそも、売れてない芸人がなぜ結婚式をしたいのか？」と疑問を口にする。

続けて、他の芸人が結婚式を実施したり、参加したりしている間に努力をすれば、ライバルに差をつけられると考えているようで、「『お前の結婚祝ってる暇があったら自分の仕事をやる』って僕は思っちゃいますね」と持論を展開。

ただ、大悟さんが「結婚式は嫁のためというか」とたしなめると、すかさず森田さんは「わかります。じゃあ身内だけでやれよ」と反論。進行を務める渡邉結衣アナウンサーは「女性はウエディングドレスとかお色直しとか見てほしんですよ、いろんな人に」と話すが、これにも「フォトスタジオ行ってください」とバッサリ。

ただ、渡邉アナウンサーは「たとえば、私の旦那さんが売れてない芸人さんだとして、『いつもお世話になってます』って言いたいし」と、結婚式は普段伝えられない感謝を伝える場でもあると食い下がる。それでも、森田さんは「そんなことよりも奥さんがすべきことは、結婚式で出ていく費用を抑えること」「これから苦難しかないよ、売れてないから」と語気を強める。

普段はあまり反論しないものの、森田さんの意見には反論を繰り返す渡邉アナウンサーを見て、大悟さんは「これの件に関しては何回も言ってくる。女の子からしたら、相当『何言ってんのこいつ』って思ってる」と話すと、森田さんは「じゃあ女の未来も暗いっすね」と切り捨てた。

ネット上では、渡邉アナウンサー同様、「ネタかどうか知らんけど、森田のこの話はヤバいと思った」「結婚相手の奥様のことを考えないの？結婚しても自分中心のモラハラになりそう」など、ネット上ではこの主張に対して批判的な見方をする人は少なくない。さらには、「最初面白いかなと思って見てたけど、笑えなくなってきたわ、結婚って個人でやるものじゃないんだよね」「TV用のネタだとしても面白くないし、44歳にもなって本気でこんな事考えてるなら神経疑う」という指摘もあった。