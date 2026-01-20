ドジャース山本由伸、オリックス時代のチームメートと「釣り大会」楽しむ　「大きい魚！凄い！！」

埼玉西武ライオンズの黒木優太投手（31）が2026年1月16日、自身のインスタグラムを更新。オリックス・バファローズに所属していたときのチームメート、ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手（27）と釣りを楽しむ様子を披露した。

「MVP君より早く魚を取れました！」

黒木投手は新年のあいさつをしつつ、ワールドシリーズMVPに輝いた山本投手との2ショットを投稿した。

黒木投手は「今年も岡山へ遊びに行って来ました！」と報告し、「毎年ファーストヒットはMVP君ですが、この釣り大会7年目にして遂にMVP君より早く魚を取れました！本当に嬉しかったです」とおどけてみせた。

インスタグラムに投稿された写真では、黒木投手は黒いダウンを着用。山本投手はグレーのニット帽をかぶり、ネックウォーマーをつけ、黒いダウンを着用。海をバックに、笑顔で魚を持つ黒木投手の後ろで、山本投手が微笑んでいた。

この投稿には、「変わらない釣り仲間！」「ずっと変わらない2人が素敵です」「大きい魚！凄い！！」「素敵な関係ですね！！」「楽しそ～～～」といったコメントが寄せられていた。

2016年のドラフト会議では、オリックスから、黒木投手が2位指名を、山本投手が4位指名を受けて入団。黒木投手は24年に日本ハム、25年からは西武に所属。山本投手は24年からドジャースでプレーする。