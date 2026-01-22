神田正輝75歳「ふくよかになって...」元気そうな近影にホッ　「イケオジ」名優たちとゴルフ＆食事楽しむ

俳優の西岡徳馬さん（79）が、2026年1月22日にインスタグラムを更新。里見浩太朗さん（89）、神田正輝さん（75）との3ショットを公開した。

「十歳上の里見さん 四才歳下の正暉と 楽しかったですわい！」

西岡さんはインスタグラムで、里見さん、神田さんとゴルフを楽しんだことを報告。里見さんがテレビ時代劇シリーズ「水戸黄門」（TBS系）で水戸黄門を演じていたことにちなみ、「里見浩太朗さんの黄門様 私と神田正輝の助さん角さんで ゴルフやりました」とつづった。

ゴルフの後は、3人で食事もしたという。西岡さんは「超寒かったけど 十歳上の里見さん 四才歳下の正暉と 楽しかったですわい！」と振り返った。

投稿に添えられた写真では、横並びに座る西岡さんと神田さんの背後に里見さんが立ち、二人の肩に手を添えている。みんなカメラに向かって自然な笑顔を見せ、楽しそうだ。

コメント欄には「素敵なお仲間お三方ともに大ファンです！ 神田様もお元気そうで何よりですね」「神田正輝さん、お元気そうですね～ 皆さま、イケおじで素敵です」「貴重な写真ですね！ 名優が揃った素敵な写真です！ 本当イケオジ」「神田さんふくよかになって健康そうですね」などと書き込まれている。