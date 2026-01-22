なにわ男子生配信で「変な音が」大橋和也に異変　「事件で草」「泣いてるやんw」視聴者騒然のワケ

7人組アイドルグループ「なにわ男子」の公式YouTubeチャンネルで2025年1月21日にライブ配信が行われ、リーダー・大橋和也さんの思わぬ行動が反響を呼んでいる。

スクショタイムに「なんか変な音が」

注目されたのは「#緊急なにわリハ終わりYouTube生配信」と題した配信でのことだ。

開始から1時間ほど経ったころ、「スクショタイム」と称してメンバー7人がカメラ前に集まった。床に横たわった大橋さんは、表情を指定して「アイドルといえば『チュー』」「ウの口な。行くよ、せーの、ウー！」と声かけ。

ポーズを取ると、突如笑い出し、「あっごめん！」と後ろにいた大西流星さんを振り返った。そのまま画面外に消えて笑い続け、他のメンバーが困惑していると、笑顔の大西さんが「なんか変な音が」とフォロー。

さらに大橋さんが「チューのウーで......プって」と伝えると笑いの渦に包まれ、大西さんは「最悪！ごまかしたのに」と嘆き。大橋さんは「ごめん許して」「涙でた」ともいい、メンバーからは「え、これ......聞きてぇ～」「ま、いい終わり方かな」といった反応がみられた。

この一幕に配信のチャット欄は「おならした？」「おならしたんや笑笑」「事件で草WWWW」「泣いてるやんw」「あかん面白すぎる」などとざわついたほか、コメント欄にも「スクショタイムで爆笑することになるとは」「なにがあったかわかった瞬間のなにわちゃんたち最高に可愛すぎる笑笑」「しっかりオチつくるおおはしくん最高すぎ」といった声が寄せられている。