登録者60万人超の人気YouTuber、「歯がボロボロ」で治療に約350万円　「先延ばししてもしゃーないな」

登録者66.9万人の人気YouTuber・KOHEYさんが2026年2月21日に公開した動画で、歯の治療に総額350万円を投じたと報告した。

「ホンマ恥ずかしい大人を見て。反面教師として」

「【総額350万円】30歳になって後悔した"20代で唯一の後悔"晒します。」と題した動画で30歳を迎えたばかりのKOHEYさんは、20代の間にお酒や遊びに明け暮れ、多額の借金を背負うなど自由奔放に生きてきたことについて悔いはないとした上で、唯一後悔していることが「歯」であると説明した。

約5年前に上の歯を8本ほど変えたというKOHEYさんだが、もともと歯科医院へ行くのが非常に苦手とのこと。さらにズボラな性格ゆえに歯を磨かない日が続き、「歯がボロボロ」になっているという。

加えて、現在定住場所を持たずに各地を渡り歩く「ヤドカリ生活」を送っているため、決まった歯科医院へ通院するのが難しく、各地の歯科医院で応急処置的な治療しかできていないとも語った。そして最近、ナッツを噛んだことをきっかけに歯の痛みが続き、このままではYouTube活動に支障が出ると判断して根本的な治療を決断したという。KOHEYさんは「ホンマ恥ずかしい大人を見て。反面教師として」と、長らく歯を放置してきた自身を自嘲し、「面倒なことって先延ばししてもしゃーないなって話やな」と嘆いた。