サバンナ高橋の「いじめ疑惑」巡り元吉本芸人がその後を報告　「お電話まで頂き」...取り持った八木に「尊敬の念を再認識」

元お笑いコンビ「りあるキッズ」でロックバンド「Let's UPPERCUTS」（レッツ・アッパーカッツ）のメンバー・長田融季さんが2026年5月12日にXで、お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄さんをめぐる「いじめ疑惑」について、「サバンナ八木（真澄）さんが間に入りわざわざお電話まで頂きました」と報告した。長田さんは「大人気ないポストや発言」をしたとして謝罪した。

相方・八木さんが先に謝罪「全てコンビであるサバンナの責任」

発端となったのは、5日配信の番組「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」（ABEMA）だ。お笑い芸人の中山功太さんが、「僕の体感でいったら10年くらい、（自分が）ずっといじめられていた先輩がいる」と告白。名前は伏せられていたが、中山さんは「むちゃくちゃ売れてます」「皆さん良いイメージ持ってると思う」などと話していた。

これがSNSで話題になり、この「先輩」を特定しようとする動きがみられた。こうした中、長田さんはXでこの件について言及していた。

八木さんは10日にXで、「疑惑の主」とみられた高橋さん、そして中山さん、長田さんと電話で話したと報告。「全てコンビであるサバンナの責任です」として謝罪した。高橋さんについて、「僕から見ても、調子にのっていたと思うので、人の気持ちを考えられるように、もっともっと人として成長していくべきだと思っています」とした。

また高橋さん自身もXで、中山さんに電話で謝罪をしたと報告し、「多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本当に申し訳ありません」と謝罪していた。

長田さんは、「今回の騒動につきましてサバンナ八木さんが間に入りわざわざお電話まで頂きました」と報告した。