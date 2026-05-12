マツコ・デラックス、入院で痩せた？2か月ぶり「かりそめ天国」登場で騒然　「顎が...」「あきらかにお顔小さく」

首の脊髄圧迫で緊急手術を受けていたタレントのマツコ・デラックスさん（53）が、2026年5月8日放送の「マツコ＆有吉 かりそめ天国」（テレビ朝日系）に出演。約2か月ぶりの登場となった回で、入院生活や食生活などについて明かした。

久々のからあげは「半分しか食べれなかった」

マツコさんは2月、レギュラー出演している「5時に夢中！」（TOKYO MX）で、首の脊髄圧迫による手足のしびれを告白し、手術を受け入院していることを電話で報告。4月13日放送の同番組で復帰した。

5月8日放送の「かりそめ天国」では、2か月ぶりの収録だというマツコさんが、スタジオの照明に「こんなまぶしかったっけ...」とつぶやいた。

入院中は「1か月お酒飲んでなかった」といい、退院後に「3リットルぐらい飲みました」と明かした。

「5時に夢中！」のマツコさん復帰回を見たという有吉弘行さん（51）は、「あれ、ちょっと痩せたかな？」と感じたそうだが、「今日実際お会いしたら、全然痩せてねぇな」と言い放ち、笑いを誘っていた。

マツコさんは「（入院中の）ごはんもおいしかった」「ちゃんと栄養管理された魚とか出るから、全然苦痛じゃなかった」と語った。

この収録の弁当で「何か月かぶりにからあげ食べた」といい、「半分しか食べれなかった」と打ち明けていた。