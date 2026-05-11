壇蜜（45）のNHK出演姿に騒然　「何だかほっそりされて...」「不安になる」23年には入退院も

タレントの壇蜜さん（45）が2026年5月9日放送のトーク番組「東北 しゃべり亭」（NHK）に出演し、Xでは、痩せたように見えるなどとして心配する声が広がっている。

黒髪をゆるく巻き、花柄ワンピで番組出演

同番組は東北ゆかりのゲストらを迎え、NHK仙台放送局や各県で公開収録を行っている。今回は「出張版in大仙～壇蜜～」として、壇蜜さんが秋田県大仙市を訪れ、郷土料理や祖母の話など秋田愛を語るという。

放送に先立ってNHK仙台放送局の公式Xが公開した動画で、壇蜜さんは水色の花柄ワンピースを着て登場。トレードマークの黒髪ロングヘアはゆるく巻いており、笑顔で告知をしていた。

出演姿を受けてXでは、「壇さん！少しずつでもお仕事出来て良かった！」「テレビで姿見せてくれただけで嬉しいよ」「どんな壇蜜さまも素敵」といった声が寄せられた。一方で「何だかほっそりされて...」「去年よりも痩せた？」「不安になるやつれ方」「喋りにも力がないですね」「大丈夫かしら」などの反応も出ている。

壇蜜さんは23年に体調不良などで休養し、入退院を繰り返したことも話題となった。25年12月31日のブログでは、通院を続けていると報告しながら、「再入院もしないですみ、入院が必要そうな予兆を感じる時がグッと減ったような気もして。一喜一憂はしてはいけませんが、『仕事、家事、同居人たちのケア』を粛々とこなして何とかここまできました」と伝えていた。