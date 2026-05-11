壇蜜（45）のNHK出演姿に騒然　「何だかほっそりされて...」「不安になる」23年には入退院も

タレントの壇蜜さん（45）が2026年5月9日放送のトーク番組「東北 しゃべり亭」（NHK）に出演し、Xでは、痩せたように見えるなどとして心配する声が広がっている。
黒髪をゆるく巻き、花柄ワンピで番組出演
同番組は東北ゆかりのゲストらを迎え、NHK仙台放送局や各県で公開収録を行っている。今回は「出張版in大仙～壇蜜～」として、壇蜜さんが秋田県大仙市を訪れ、郷土料理や祖母の話など秋田愛を語るという。
放送に先立ってNHK仙台放送局の公式Xが公開した動画で、壇蜜さんは水色の花柄ワンピースを着て登場。トレードマークの黒髪ロングヘアはゆるく巻いており、笑顔で告知をしていた。
出演姿を受けてXでは、「壇さん！少しずつでもお仕事出来て良かった！」「テレビで姿見せてくれただけで嬉しいよ」「どんな壇蜜さまも素敵」といった声が寄せられた。一方で「何だかほっそりされて...」「去年よりも痩せた？」「不安になるやつれ方」「喋りにも力がないですね」「大丈夫かしら」などの反応も出ている。
壇蜜さんは23年に体調不良などで休養し、入退院を繰り返したことも話題となった。25年12月31日のブログでは、通院を続けていると報告しながら、「再入院もしないですみ、入院が必要そうな予兆を感じる時がグッと減ったような気もして。一喜一憂はしてはいけませんが、『仕事、家事、同居人たちのケア』を粛々とこなして何とかここまできました」と伝えていた。
明日放送の #しゃべり亭— ＮＨＫ仙台放送局 (@nhk_sendai) May 8, 2026
ゲストは #壇蜜 さん！
今回は秋田県大仙市での出張版！
大好きな郷土料理や
祖母から学んだ生きるうえでの指針など
地元 #秋田 ゆかりの話がたっぷり！
総合????あす9(土) 前8:15～
????詳しくはこちらhttps://t.co/oxk3tUpBZ3 pic.twitter.com/iHkM75y3dX
／— ＮＨＫ仙台放送局 (@nhk_sendai) May 9, 2026
今年度最初の #しゃべり亭 出張版は
秋田県大仙市から！！
ゲストは秋田生まれのタレント#壇蜜 さんです✨
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秋田出身のおばあ様の教えは
壇蜜さんの生きる指針
その教えは私たちにも気づきを
与えてくださいました????#NHKONE で見逃し配信中????https://t.co/BaxSPz0daJ pic.twitter.com/72srON9CJc