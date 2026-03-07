元スピードスケート山田将矢＆小野寺優奈、結婚発表　バラの花束＆ハグの幸せラブラブ2ショット

スピードスケートの元選手である山田将矢さん（29）と小野寺優奈さん（28）が、2026年3月2日にそれぞれの公式インスタグラムで結婚したことを発表した。

「お似合いだよ～」祝福相次ぐ

山田さんはスピードスケート男子1000メートルの元日本記録保持者で、小野寺さんはスピードスケート女子の中長距離種目で活躍してきた。二人ともすでに引退している。

小野寺さんはインスタグラムで、「将矢くん素敵なプロポーズありがとう」と記し、プロポーズの一部始終が垣間見える写真を投稿。1枚目の写真では、大きなバラの花束を抱き、左手の薬指に光る指輪を見せながら、山田さんにハグされている幸せそうな姿があった。

ほかにも、山田さんが指輪の箱を開けている写真や、2人が笑顔で見つめ合いながら小野寺さんの手のひらに「YES」と書いてあるショットも。指輪やケーキ、婚姻届の写真も公開された。

小野寺さんは、別の投稿でも「28歳の誕生日の今日結婚いたしました！！ 1月にプロポーズしていただき、2ヶ月ほどの婚約期間を経て無事今日を迎えられました」と報告している。

一方の山田さんもインスタグラムで、「2026.03.02 結婚しました 皆さん暖かく見守ってください」とし、白のTシャツに黒のボトムスのペアルックで、「結婚しました」と書かれた色紙を持ったツーショット写真を投稿している。

アスリート同士の結婚に、長野オリンピックスピードスケート女子500メートル銅メダリストの岡崎朋美さんは「お～ ご結婚おめでとう インスタ開いたらビックリ お似合いだよ～。お互い助け合って夫婦生活をENJOYしてね」とコメント。女子スノーボード選手の清水さらさんもハートマークの絵文字で反応した。ほかにもコメント欄では、「スケート界の美男美女カップルの誕生ですね」「ナイスカップル、末永くお幸せに」といった祝福のコメントがあふれた。