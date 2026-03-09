「角膜がベロってなってた」人気YouTuber、1歳の長男の爪が黒目に刺さり「角膜剥離」報告

登録者数114万人の人気YouTuber・ゆんさんが2026年3月7日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、角膜剥離になったと報告した。

長男が伸ばした指が「ズキンと奥に刺さりまして」

「左目が見えません。」と題した動画でゆんさんは、左目に眼帯をした状態で登場。最近罹患した急性声帯炎が回復してきたとした上で「今度は目をやりました」「怪我してます今」「片目が今使えません」とし、事の経緯を、夫で人気YouTuberグループ「フィッシャーズ」のシルクロードさんとともに説明し始めた。

怪我は、1歳になる長男と向かい合って遊んでいた時に負ったという。長男は最近、数字を数えることにハマっており、この日もゆんさんの前で「1、2、3」と指を一本ずつ立てて数字をカウントしていたそう。遊びに興じる中で2人のテンションは徐々に上がっていき、最後に「10」を数え終わると、ゆんさんは「10言えた！ すごーい！」と大喜び。しかしその直後、長男が「じゅう～！」と両手を大きく開いた時に、その指が目に刺さったという。運悪く長男の爪は少し伸びており、「それがズキンと奥に刺さりまして。黒目いっちゃったんだよね」と振り返った。