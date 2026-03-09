板野友美、こだわりの新車を公開　「誰も一緒にドライブしてくれない」ワケ

元AKB48のメンバーでタレントの板野友美さんが2026年3月8日にXで新車を公開。レンジローバー・イヴォークとともに撮影した自身の近影も披露した。

「車内はもちろん土禁」

板野さんは8日に「新車イヴォーク」とつづり、光沢のある漆黒のイヴォークに寄り添うように立っている自身の写真を公開した。

板野さんは、「車内はもちろん土禁。車に乗ると汚れるのが気になって落ち着かない。掃除機とコロコロと水拭き、乾拭き用掃除用具完備。ナビ入れるまでに時間かかる。好きな曲かけないと運転できない」と愛車への強いこだわりについて告白。

一方、「うん。私が面倒くさくて誰も一緒にドライブしてくれないな？」と自虐的にコメントしていた。

このポストに板野さんのもとには、「可愛いですともちん」という声が集まっていた。