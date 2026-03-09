神田沙也加さん元夫・村田充さん、「はらわた煮えくり返っている」　原因はどこに

女優の故・神田沙也加さんの元夫で俳優の村田充さんが2026年3月8日にXを更新。具体的な出来事については触れなかったものの、怒りをつづった。

「胸が締め付けられる」「許せない」

村田さんは8日、「シンプルにはらわた煮えくり返っているけれど、舞台の台本が届いたので没頭できています」とポストした。

なお、7日に生前の神田さんと交際していた元俳優の前山剛久さんが、現在勤務しているメンズラウンジの代表・YUKIYA氏のYouTubeチャンネルに出演。その中で俳優活動について触れ、「最後、ミュージカル頑張っている時に、いろいろニュースになった方と会って、いろいろ頑張ったんですけど...」と神田さんについて言及した。

さらに前山さんが神田さんとの交際期間について「2か月ぐらい」と明かすと、YUKIYA氏が「2か月だよ？ こっちからしたら2か月しかつき合ってない子が急にポーンみたいな......」と発言。前山さんも「そうですね」と相槌を打っていた。

なお、動画は9日現在、非公開となっている。

動画との関連は不明ではあるものの、村田さんのもとには、「あれは本当に許せない」「私も...こんなに怒りで心が満ちたことがない」「胸が締め付けられる」という声が集まっていた。