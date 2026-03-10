元NHK中川安奈アナ、膝上ミニ×ハイソのコーデで「えんじょいゴルフ」満喫　「ホワイトコーデ素敵」「爽やか」

NHKを退局しフリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2026年3月5日、自身のインスタグラムを更新。真っ白なゴルフウェア姿を披露した。

「ゴルフウェアはおにゅーでした」

中川さんは、「えんじょいゴルフ 楽しすぎるメンバーと」と切り出し、快晴のゴルフ場でゴルフクラブを構えた様子を含む5枚の写真と動画を投稿した。「なんかずっと笑ってたw」と語った。

ちなみに、「筋トレを始めてからティーショットとかアイアンの当たりがよくなってる気がしてて...関係あるのかな」「2枚目、打ち終わりで照れてくねくねしてます笑」とおどけてみせた。また、「ゴルフウェアはおにゅーでした（たまには自撮りも）」とつづった。

インスタグラムに投稿された写真では、白い長袖のトップスとミニスカートのゴルフウェアを着用し、ネイビーのハットをかぶっている。2つ目は動画で、ナイスショットを披露。5枚目の写真では、スマホを使った自撮りショットを披露した。

この投稿には、「良く似合ってますね」「とってもとっても可愛いです」「映えたコーデが美しい」「お上手ですね」「ホワイトコーデ、素敵」「爽やか」といったコメントが寄せられていた。