元フジアナ中村江里子、フランス人夫からアツアツなキス...誕生日に　「とても素敵なご夫妻」「こちらまで幸せ」

元フジテレビアナウンサー・中村江里子さん（57）が2026年3月12日、自身のインスタグラムを更新。自身の57歳の誕生日を紹介するとともに、夫で実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏との2ショットなどを披露した。

「やりたい事、学びたい事沢山あるので」

中村さんは、「夫55歳、私57歳！！！！」「今年もまた一緒に1歳大人になりました」といい、夫のシャルルさんと一緒にワイングラスを手にしたショットを含む7枚の動画と写真を投稿した。

中村さんは、「最近は『やっぱり色々出てきたね』と体力などの変化を確実に感じていますが...」としながら、「やりたい事、学びたい事沢山あるのでしっかり食べて、飲んで 動ける頭と身体を維持したい！」と語る。

つづけて、「60歳還暦は真っ赤なドレス（ミニにするかロングにするか悩み中）を着たいし！」と明かしていた。

また、ハッシュタグ「#birthday」「#夫婦」「#同じ誕生日」「#55歳と57歳」とコメントを添えている。

インスタグラムに投稿された動画では、食事中のワンシーンだろうか、ワイングラスを手に笑顔の夫婦の様子が公開されている。夫のシャルルさんが中村さんに、アツアツのキスをするなど、夫婦の仲の良さがうかがえた。

この投稿には、「いつみても仲良し」「とても素敵なご夫妻」「こちらまで幸せ気分です」といったコメントが寄せられていた。