稲村亜美、元ソフト日本代表美女とWBCマイアミで観戦...ドミニカのユニ姿　「かわいい」「とっても素敵」

タレントの稲村亜美さん（30）が2026年3月14日、自身のインスタグラムを更新。元ソフトボール日本代表の長﨑望未さん（33）とワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の試合を観戦する姿を披露した。

「お祭りみたいに騒ぎながら」

稲村さんは「マイアミLoanDepot Park行ってきました」といい、WBCのドミニカ対韓国戦をマイアミで現地観戦したことを報告し、長﨑さんとの2ショットなど9枚の写真を投稿した。

稲村さんは、「中継で観てた現地の何倍も盛り上がっていてずっーーーとお祭りみたいに騒ぎながら野球を楽しめました！！！」といい、「スター軍団がかっこよくてたまらなかったです」と語っていた。

また、「みれてよかったーーーー！」と興奮気味につづり、「ドミニカユニホームが可愛かったので現地で調達していろんな方が話しかけてくれて交流もでき素敵な空間でした」、「大好きなのんちゃんとも一緒に観れて幸せ」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された2枚目の写真では、稲村さんと長﨑さんはドミニカ代表のユニフォームを着用。球場のスタンド席に座り、2人とも笑顔をみせていた。8枚目では、笑顔でピースサインする2ショットを披露していた。

この投稿には、「野球女子ですねぇ」「とっても素敵です」「かわいい」「素敵な美人のお２人」といったコメントが寄せられていた。