「Fate」シリーズファン待望のフルリメイク作品、「バンダイナムコからの販売」中止に　開発継続もファン落乱

バンダイナムコエンターテインメントが2026年3月16日、今春発売予定のNintendo Switch・PlayStation5・PlayStation4・Steam向けのRPGゲーム『Fate/EXTRA Record』の販売中止を発表した。

「バンダイナムコからの販売を中止させていただく」

バンダイナムコはゲーム公式サイトに掲載した「『Fate/EXTRA Record』販売中止のお知らせ」では、

「株式会社バンダイナムコエンターテインメントより、2026年春に発売を予定しておりましたNintendo Switch?/PlayStation?5/PlayStation?4/Steam?『Fate/EXTRA Record』につきまして、株式会社バンダイナムコエンターテインメントからの販売を中止させていただくこととなりました」

とした上で、「発売を心待ちにしてくださっていた皆様には、深くお詫び申し上げます」と謝罪している。

同社公式通販サイトの「ASOBI STORE」で予約したユーザーについてはキャンセルとなるといい、「コンビニ払い」で決済を済ませている場合には「お支払いいただいた代金を全額返金いたします」という。

同タイトルの公式Xアカウントでも、同様のお知らせを公開している。