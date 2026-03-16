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「Fate」シリーズファン待望のフルリメイク作品、「バンダイナムコからの販売」中止に　開発継続もファン落乱

2026.03.16 15:45
エンタメ班

   バンダイナムコエンターテインメントが2026年3月16日、今春発売予定のNintendo Switch・PlayStation5・PlayStation4・Steam向けのRPGゲーム『Fate/EXTRA Record』の販売中止を発表した。

  • 「Fate/EXTRA Record」の公式アカウント。バンダイナムコからの販売中止が発表された
    「Fate/EXTRA Record」の公式アカウント。バンダイナムコからの販売中止が発表された
  • 公式サイトにも発売中止のお知らせが出ている
    公式サイトにも発売中止のお知らせが出ている
  • 「Fate/EXTRA Record」の公式アカウント。バンダイナムコからの販売中止が発表された
  • 公式サイトにも発売中止のお知らせが出ている

「バンダイナムコからの販売を中止させていただく」

   バンダイナムコはゲーム公式サイトに掲載した「『Fate/EXTRA Record』販売中止のお知らせ」では、

「株式会社バンダイナムコエンターテインメントより、2026年春に発売を予定しておりましたNintendo Switch?/PlayStation?5/PlayStation?4/Steam?『Fate/EXTRA Record』につきまして、株式会社バンダイナムコエンターテインメントからの販売を中止させていただくこととなりました」

とした上で、「発売を心待ちにしてくださっていた皆様には、深くお詫び申し上げます」と謝罪している。

   同社公式通販サイトの「ASOBI STORE」で予約したユーザーについてはキャンセルとなるといい、「コンビニ払い」で決済を済ませている場合には「お支払いいただいた代金を全額返金いたします」という。

   同タイトルの公式Xアカウントでも、同様のお知らせを公開している。

「開発は引き続き継続しており」
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