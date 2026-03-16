宮崎駿85歳、ひげがない！近影にネット注目　「だいぶ印象変わる」「少しお痩せに？」「穏やかな顔」

映像制作会社「カラー」公式Xが2026年3月13日に更新され、代表の庵野秀明氏（65）がスタジオジブリの宮崎駿監督（85）のもとを訪れたと報告した。
「穏やかになったなぁ」
庵野氏はカラーのXで、宮崎監督のアトリエ「二馬力」を訪れたことを報告。「宮さん（宮﨑駿氏）は今も元気に好きな『絵』を自由に書いてました。凄い人です」とつづった。
投稿には、「ナウシカからの歴戦のスタッフさんに撮ってもらいました」という、庵野氏と宮崎監督の2ショット3枚も添えられた。宮崎監督は、トレードマークともいえる口周りのひげを剃り、すっきりとした印象だ。
二人が握手している写真もあり、庵野氏は「途中まで見送ってくれた宮さんから『握手しよう』と言われて撮ってもらった写真です。穏やかになったなぁ」と裏話を明かした。
Xユーザーからは「少しお痩せになられた？ でも元気そうで嬉しいねぇ」「ヒゲ剃るとだいぶ印象変わるんやなぁ」「宮崎さん穏やかな顔になられたなあ。これからも好きなもの描いて欲しい」などのコメントが寄せられている。
先日、１年ぶりに二馬力を訪ねました。— (株)カラー 2号機 (@khara_inc2) March 13, 2026
宮さん（宮﨑駿氏）は今も元気に好きな「絵」を自由に書いてました。凄い人です。
今回も写真はナウシカからの歴戦のスタッフさんに撮ってもらいました。… pic.twitter.com/GyiJ3hVzVr