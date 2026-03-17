ひろゆき氏「本当に興味が無いんだろうなぁ」　高市首相を名指しで批判...自ら命絶つ子どもを巡って

ひろゆきこと実業家の西村博之氏が2026年3月17日、自民党・高市早苗首相が自ら命を絶ってしまう子どもに関して答弁した内容を受け、「本当に興味が無いんだろうなぁ」などと名指しで批判した。

高市首相「7代前まで直系だけで 250人を超える」

ひろゆき氏が批判したのは、高市氏が16日の参院予算委員会で答弁した内容だ。この委員会で、立憲民主党・小沢雅仁参院議員は高市氏に対し、「1週間で10人の子どもが命を絶っているというのが今の状況」だと説明し、この状況にどう向き合うのかと質問した。

これに対し、高市氏は「多くの子どもたちに伝えたいのは、『あなたは1人で生まれてきたんじゃない』ということです」と答え、次のように説明した。

「お父さん・お母さんを2人と数えて、おじいちゃん・おばあちゃん4人、ひいおじいちゃん・ひいおばあちゃん8人......と数えていきますと、7代前まで直系だけで 250人を超えるご先祖様が大人になり、また子宝に恵まれ、そのすごい偶然、すごい奇跡的な幸運に恵まれて1人の命がある。それは自分の命の重さもそうだし、他人様の命もそうだということは、ぜひみんなで共有したいと思います」

この内容に対し、ひろゆき氏が17日にXで言及した。「自殺を考える子供に『7代さかのぼると、あなたには250人以上の先祖が居て幸運に恵まれている。あなたの命は重い』と言うことで、自殺を辞めると思っている大人が居ることにびっくり」とつづった。

続けて、「自殺しようとする子供が何を考えているか？という事に本当に興味が無いんだろうなぁ」とコメントした上で、「高市総理の事なんですけどね」と名指しで批判した。

【悩みを抱える人へ、厚生労働省が紹介している主な相談窓口】

・いのちの電話（一般社団法人 日本いのちの電話連盟） 0570-783-556（ナビダイヤル）／0120-783-556 （フリーダイヤル）

・こころの健康相談統一ダイヤル 0570-064-556

・＃いのちSOS（特定非営利活動法人 自殺対策支援センターライフリンク） 0120-061-338

・よりそいホットライン（一般社団法人 社会的包摂サポートセンター） 0120-279-338／（岩手県・宮城県・福島県から）0120-279-226

・チャイルドライン（特定非営利活動法人（NPO法人） チャイルドライン支援センター） 0120-99-7777 （フリーダイヤル）

・子供（こども）のSOSの相談窓口（そうだんまどぐち）（文部科学省） 0120-0-78310（フリーダイヤル）