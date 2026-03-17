「これは爆モテ」「想像以上の可愛さ」　福留光帆、人生初の激変ギャルメークに称賛の声

元AKB48の福留光帆さんが2026年3月13日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、人生初のギャルメイクに挑戦した。

初つけまつ毛に「目の上に毛虫でもおんのかな」

「ギャルにされてしまいました。」と題した動画で福留さんは、仕事現場でメークを担当してもらっているヘアメイクアップアーティストの女性にギャルメークを施してもらうと企画の趣旨を説明した。

まずはカラーコンタクトレンズを装着。「普段コンタクトをしてないから変な感じ」と違和感を口にするも、鏡で自分の姿を確認したところ、「一気にハーフみたいになるね」とまんざらでもない様子。続いて、濃いめのアイシャドウを塗られ「絶対やんないよ、こんなメーク」とつぶやく。スタッフからギャルメイクは今回が初めてか聞かれると、「初めてだよ。てか、濃いメークをされることがない」と話していた。

さらに、目頭や目尻にアイライナーを細く引いて目を大きく見せる技法「切開ライン」が施されると「切開ライン描かれたの初かも。こわーい」といい、「これって可愛いの？」と首をかしげる。そして、「人生で初」というつけまつ毛を付け、「目の上に毛虫でもおんのかな」「まぶたが重すぎて眠くなる」とぼやいた。

仕上げに髪をセットして完成。カメラを向けられれば「撮んなよ」と一喝し、「はぁ～、ダル。早く終わらそう」とギャルになりきっていた。

コメント欄には「これは尼崎で爆モテ」「みつぽよじゃん」「想像以上の可愛さ！」「ギャル留もとても良い」などの声が寄せられている。