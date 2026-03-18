ドジャース山本由伸、世界的キャラクターと共演に大反響　これは欲しい...ボブルヘッド人形が登場

ロサンゼルス・ドジャース公式インスタグラムが、山本由伸投手と任天堂の「マリオ」シリーズのキャラクター・ヨッシーが共演した動画や写真を公開し、注目を集めている。

「Please be quiet！」

ドジャース公式インスタグラムは2026年3月7日（日本時間）、「由伸がヨッシーと出会った」と切り出し、動画を公開した。

山本投手が壁倒立をすると、どこからともなく高く奇妙な声が。倒立をやめた山本投手が「Please be quiet！（頼むから静かにして！）」と訴えた先には、ドジャースユニフォーム姿のヨッシーの人形が...という内容だ。

この動画は、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」（日本では4月24日公開）とドジャースのコラボレーションを告知するもの。3月31日の試合（日本時間4月1日）では、ドジャースの山本投手の背番号「18」のユニフォームを着たヨッシーのボブルヘッド人形の配布イベントも行われるという。

コメント欄には「かわいい！」「めっちゃ良いやん！！ 欲しい」「え、欲しい」「由伸にオスカーをあげて！」などと書き込まれている。

3月11日には、山本投手がヨッシーのボブルヘッド人形を持って笑顔を見せる写真も公開された。