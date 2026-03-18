高須克弥院長「意図と違う結果になってきてると聞いて反省してます」　松本人志起用のCMめぐって

美容外科クリニック・高須クリニックの高須克弥院長が2026年3月17日にXを更新。バラエティ番組「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」（日本テレビ系）に提供している自社のCMについて言及した。

「意図と違う結果になってきてる」

高須クリニックは3月1日放送回から、これまでに3週連続で高須クリニックの新CMを放映。2024年1月の活動休止以来、いまだ地上波復帰が実現していないお笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志さんを起用したCMで、松本さんの絶妙な演出の違いが毎週話題になっていた。

一方、このCMそのものが目立ってしまっていることなどに言及した17日の「日刊ゲンダイ」の報道を高須院長が17日にXで引用し、「僕のCMは松本人志さんの番組応援が目的です。意図と違う結果になってきてると聞いて反省してます」とコメント。「ごめんなさい」と謝罪していた。

このポストには、「何も気にしなくてよくないです？」「みんなを笑顔にする最高の応援です」という声が集まっていた。