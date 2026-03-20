高橋文哉、25歳の誕生日を報告...バルーンに囲まれさわやか表情　「かっこいいです！」「スゴい、大人っぽい」

俳優の高橋文哉さん（25）が2026年3月12日、自身のインスタグラムを更新。25歳の誕生日を迎えたことを報告した。

「25歳になりましたー！」

高橋さんは、「25歳になりましたー！」と報告し、黒いタートルネックとデニムのコーデでカラフルなバルーンに囲まれた姿を公開。さらに、誕生日を祝福する装飾がされた壁をバックにポーズをとるショットを投稿した。

高橋さんは、「四捨五入したら30歳！！」といい、「24歳は僕自身が新しい景色を沢山見させていただいたので、25歳は皆さんに新しい景色をお見せします！！」とつづっていた。最後は、「今年も1年楽しく生きられますよ～に」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、ジャケットと黒いタートルネックにデニムをあわせたコーデを披露。ゴールドの「25」のバルーンが装飾された壁をバックに、カラフルな風船に囲まれさわやかな笑顔をみせていた。2枚目では、シルバーとブルーのバルーンが装飾された壁をバックに、両手で「2」と「5」のポーズをとっていた。

この投稿には、「25歳のお誕生日おめでとうございます」「かっこいいです！」「スゴい、大人っぽい」「かわい～い！」「王子様みたい」といったコメントが寄せられていた。