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稲村亜美、白タンクトップ姿で色気にドキっ...WBCマイアミ観戦オフショット　「めっちゃえぇ」「可愛すぎる」

2026.03.21 18:30
エンタメ班

   タレントの稲村亜美さん（30）が2026年3月18日、自身のインスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）をマイアミで観戦した際のオフショットを披露した。

  • 稲村亜美さんのインスタグラム（＠inamura_ami）より
    稲村亜美さんのインスタグラム（＠inamura_ami）より
  • 稲村亜美さんのインスタグラム（＠inamura_ami）より
    稲村亜美さんのインスタグラム（＠inamura_ami）より
  • 稲村亜美さんのインスタグラム（＠inamura_ami）より
    稲村亜美さんのインスタグラム（＠inamura_ami）より
  • 稲村亜美さんのインスタグラム（＠inamura_ami）より
    稲村亜美さんのインスタグラム（＠inamura_ami）より
  • 稲村亜美さんのインスタグラム（＠inamura_ami）より
    稲村亜美さんのインスタグラム（＠inamura_ami）より
  • 稲村亜美さんのインスタグラム（＠inamura_ami）より
  • 稲村亜美さんのインスタグラム（＠inamura_ami）より
  • 稲村亜美さんのインスタグラム（＠inamura_ami）より
  • 稲村亜美さんのインスタグラム（＠inamura_ami）より
  • 稲村亜美さんのインスタグラム（＠inamura_ami）より

「また次のWBCも観戦しにいきたい！！！」

   稲村さんは、「WBCのためにきたマイアミでしたが本当にきてよかったです」といい、昼間にカフェテラスでくつろぐショットなどを含む12枚の写真を投稿した。

   つづけて、「各国の野球熱を間近で感じられ応援の文化の違いにも 最初はびっくりしましたが徐々に楽しくなっていき なかなか経験できない感動を味わいました！！！」と振り返る。

   そして、「また次のWBCも観戦しにいきたい！！！」「そう思える何事にも変えられない素敵な思い出です」としめくくった。

   インスタグラムに投稿された写真では、白いタンクトップを着用。えりにサングラスをかけ、頬に手をそえたポーズで微笑んでいた。3枚目では、出川哲朗さんらとの集合写も披露していた。

   この投稿には、「変わらず可愛い」「スタイルの良さが際立ってるな！」「可愛く美しくなっていってます」「野球愛素晴らしい」「いつも素敵ですねぇ」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられていた。

WBC2026
稲村亜美
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