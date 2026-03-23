クックパッド「真摯に受け止めています」物議の新機能について説明...「レシピを公開・再配布するものではありません」

クックパッドが2026年3月22日にXを更新し、物議を醸している新機能「レシピスクラップ」について説明した。

「投稿者のページへ直接アクセスできる形にしています」

問題となっているのは、クックパッドが19日までに公開したアプリ新機能「レシピスクラップ」。お気に入りのレシピを管理できる機能だが、クックパッド内のレシピだけではなく、外部サイトに掲載されているレシピもアプリ内に取り込むことが可能となっている。

これに対し、自身のサイトやブログなどでレシピを公開している料理研究家らが批判の声を上げる事態に。クックパッドアプリ内で外部サイトのレシピを見ることができてしまうため、掲載元へのアクセスが減るという懸念が寄せられていた。

こうした批判に対し、クックパッドは22日に自社サイトとXで「『レシピスクラップ』機能についていただいたご意見と、今後の取り組みについて」というお知らせを公開した。

お知らせの中では「特に、レシピを発信されている方々への影響や敬意に関するご懸念については、真摯に受け止めています」とした上で、この機能について「レシピを公開・再配布するものではありません。元の投稿へのリンクを必ず掲載し、投稿者のページへ直接アクセスできる形にしています」と説明した。