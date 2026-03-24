ミラノ五輪フィギュア金イリア・マリニン、ホンダのSUV購入　「素晴らしいチョイス」「渋いなぁ」話題に

米バージニア州シャンティリーのホンダ正規ディーラー「ホンダ・オブ・シャンティリー」が、2026年3月19日（日本時間）に公式インスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦にアメリカ代表として出場し、金メダルを獲得したイリア・マリニン選手（21）の写真を公開した。

「新車ホンダ・パスポートを購入されました！」

「ホンダ・オブ・シャンティリー」のインスタグラムは、「オリンピック金メダリストのイリア・マリニン選手、ホンダ・オブ・シャンティリーで新車ホンダ・パスポートを購入されました！」と投稿。ホンダの米国生産のSUV「パスポート」と、マリニン選手との写真を公開した。

インスタグラムでは「アメリカ代表のスター選手の一人であるマリニン選手がショールームにお越しくださり、大変光栄でした。新車選びにホンダ・オブ・シャンティリーをお選びいただき、ありがとうございます。スタッフ一同、マリニン選手の今後のご活躍を心より応援しています！」とつづっている。

コメント欄には「素敵な4回転の神の車」「素晴らしいチョイスだ！ ホンダ大好き」「本当におめでとう！ 4回転の神が新しい車を楽しめますように」「ホンダを選ぶのは渋いなぁ」などと書き込まれている。