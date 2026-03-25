【大リーグ】開幕戦出場はイ・ジョンフだけ、「負傷者リスト＆マイナー降格」...韓国大リーガー苦境に地元メディア嘆き節

韓国メディア「フォルモス」（ウェブ版）は2026年3月24日、大リーグの特集記事を組み、韓国出身大リーガーの低迷を嘆いた。

「大リーグ開幕を控え、韓国人選手たちの明暗が鮮明に分かれた」

大リーグの今シーズンは26日（日本時間）に開幕する。サンフランシスコのオラクル・パークで行われる、サンフランシスコ・ジャイアンツ対ニューヨーク・ヤンキース戦で幕を開ける。

ジャイアンツには、韓国出身のイ・ジョンフ外野手（27）が所属しており、開幕スタメンの可能性が濃厚だ。

イは「韓国のイチロー」と称される選手で、今季が大リーグ3年目のシーズンとなる。25年シーズンは、センターのレギュラーとして150試合に出場し、打率.266、8本塁打、55打点を記録。今季はライトのポジションでの出場が見込まれる。

現在、韓国出身大リーガーには、投手は存在しない。野手のみがプレーしており、その中で今季開幕戦に出場する見通しが立っているのは、イだけだ。

このような状況を受け、「フォルモス」は「開幕戦で出場する韓国人はイ・ジョンフだけ...MLBの勢力図の中で変化した韓国人選手の現実」とのタイトルで記事を展開した。

記事では「26年シーズンのメジャーリーグ開幕を控え、韓国人選手たちの明暗が鮮明に分かれた。開幕戦の舞台に立つ選手は、イ・ジョンフただ1人だ」と指摘し、厳しい現実に目を向けた。

記事によると、韓国大リーガーの「兄貴」的存在のキム・ハソン内野手（ブレーブス、30）は昨オフに指を負傷し、負傷者リスト入りした。復帰は5月上旬になる見込みだという。