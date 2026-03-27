20キロ減量→リバウンドのグラドル、「チェンソーマン」レゼのコスプレも...　ファスナー「閉まんないの！！」

グラビアアイドルやコスプレイヤーなど、マルチタレントとして活動する阿波みなみさんが、2026年3月24日にXを更新。人気コミックス「チェンソーマン」の映画でも話題になったキャラクター・レゼのコスプレをした写真を公開した。

「この世で肉だけ大正解～」

阿波さんは2025年5月、身長が158センチ、体重が72キロだと告白。7月には、20キロの減量に成功したと報告したが、26年3月には20キロ増えたとXで明かしていた。

3月24日のXでは、レゼ風のウィッグにノースリーブのブラウス、ショートパンツ、ニーハイソックスを身に着けたコスプレ写真を公開した。パンツのウエスト部分はボタンもファスナーも閉めていない。

阿波さんは「失敗よ！ この世で肉だけ大正解～」と、映画「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」の主題歌、米津玄師さんの「IRIS OUT」の歌詞をもじったとみられる文を添えた。

Xユーザーから「ズボン閉めよう...」のコメントが寄せられると、阿波さんは「閉まんないの！！ 閉めてよ！！」と返信。さらに「これ2XLなんだけどなあ」と、服のサイズも明かした。