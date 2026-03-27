前田敦子、肩出しグレーのノースリで...腕くみポージングにドキっ　「可愛いすぎて声出た」「本当に美しい」

元AKB48で俳優の前田敦子さん（34）が2026年3月25日、自身のインスタグラムを更新。さまざまなコーデを披露した。

さまざまなコーデを披露

前田さんは、さまざまなアイテムを紹介しながら、グレーのノースリーブの衣装ショットや黒いロングワンピ姿、上下デニムのコーデなど12枚の写真を投稿した。

インスタグラムに投稿された写真では、ノースリーブの裾がフリルデザインになったグレーの衣装を着用。髪をおろしたヘアスタイルで、腕を組んでポーズをとり、凛とした表情をみせていた。

ほかに、5枚目では、白いTシャツとキャミソールを重ね着して、白いパンツを着用。白い壁の前に立ってポーズをきめていた。6枚目では、フリルデザインのノースリーブの黒いワンピースを着用。階段に腰かけて肘を置き、アンニュイな表情をみせていた。7枚目では、デニムジャケットを羽織り、白いフリルのチュニックとデニムを着た全身ショットを披露していた。8枚目では、フロント部分がカットされたデザインのブルーのトップスとデニムを着用。椅子に座ってカメラ目線で写っていた。

この投稿には、「あっちゃんが着てるから倍かわいい」「ぎやぁぁぁぁ可愛すぎるうう」「すべてが美しすぎてうっとり」「似合いすぎてる」「可愛いすぎて声出た」といったコメントが寄せられていた。