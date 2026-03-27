人気お笑い芸人、池袋ポケモンセンターに「子供と」当日訪問　「本当に...」刺傷事件への心境明かす

お笑いコンビ・ラバーガールの飛永翼さんが2026年3月26日にXを更新し、東京・池袋のサンシャインシティにあるポケモンセンターでスタッフの女性が刃物で刺され死亡した事件について言及した。

「本当にこういう事件は無くなって欲しい」

複数の報道によると、事件は26日19時過ぎに発生した。サンシャインシティの「ポケモンセンターメガトウキョー＆ピカチュウスイーツ」で、店員の21歳の女性が男に刃物で刺されて死亡し、男もその場で自らを刺して死亡したと報じられている。

報道各社は26日20時ごろに「速報」として報じ、その後も現場の様子や事件の経緯などを報じていた。

こうした中、飛永さんが同日21時ごろにXを更新し、「今日のお昼、子供と池袋のポケモンセンターに行っていました」と明かした。なお、ポケモンの公式サイトでは、池袋にあるポケモンセンターは「メガトウキョー＆ピカチュウスイーツ」しかない。

飛永さんは続けて、「本当にこういう事件は無くなって欲しい」と記した。

SNSでは、「同じ場所にいたんですね...」「お亡くなりになられたポケモンセンター店員さんのご冥福をお祈りします」「本当にこういう事件無くなってほしいね」「同じ親として他人事とは思えません」などの声が寄せられている。