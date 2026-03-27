「最高齢」ギネス保持・96歳ゲームYouTuber、約3年ぶり更新　「救急車で運ばれて」入院、それでも現状は前向き

96歳の森浜子さんによるゲーム系YouTubeチャンネル「Gamer Grandma」が、2026年3月25日に約3年ぶりに動画を更新した。動画内で森さんは、複数個所を骨折し入院していると明かし、「治りつつあるから、今は元気です」と前向きに話した。

「歩くこと禁止、立つことも禁止」も...前向きに「今は元気」

「Gamer Grandma」は19年11月、森さんが89歳の頃に「最高齢のゲーム系YouTuber（女性）」としてギネス記録に認定されている。同チャンネルは23年5月14日の「バイオハザード RE:4」をプレイする動画を最後に、更新が止まっていた。

「動画を出せなかった理由を話します」と題した動画で森さんは、現在はゲームを「やっていません」と話す。腰や足など3か所を骨折し、「歩くこと禁止、立つことも禁止、一人で全部やれない」状況なのだとした。

森さんによると、「前は元気でね、それこそ跳んで歩いてたけど、あまり元気が良すぎて、ダーって滑って。廊下で」と話す。そのため、「その時に救急車で運ばれて、それきり病院に入院したっていう状態です」と説明した。

森さんは、「治りつつあるから、今は元気です」「今は歩けないけど、そのうちにね、OKが出れば歩けるようになる。そんな長い先の話じゃないと思ってます。頑張ります」と前向きに話した。一人で歩けるようになるための練習もしているという。

現在は「みんなとお喋り」するのが楽しいといい、一日も早く歩けるようになるため、「栄養のあるものを食べています」とした。

コメント欄には、「生きててくれてマジで嬉しい！」「お元気そうでよかった！」「元気で長生きしてください」など、安堵と応援の声が寄せられている。