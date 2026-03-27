のん、SNSプロフィールに「本名」記載　ネット注目...「いつの間に！？」「堂々と名乗っていい！」

俳優ののんさんのXやインスタグラムなど各SNSで、2026年3月27日までにプロフィール欄に「本名：能年玲奈」と記載されていることが、SNS上で話題になっている。

「朝ドラ名場面スペシャル」で「能年玲奈さん」と紹介

のんさんは、「能年玲奈」の名前で活動していた2013年に、NHK朝の連続ドラマ小説「あまちゃん」でヒロイン・天野アキ役を演じ、大ブレーク。16年7月に当時の所属事務所から独立したが、それ以後はそれまで使っていた本名ではなく、「のん」の名前で活動をスタートさせた。

26年3月27日現在、のんさんのX、インスタグラム、YouTubeチャンネル、TikTokのプロフィール欄には、「のん（本名：能年玲奈）」と記載されている。

25日放送の「朝ドラ名場面スペシャル」（NHK）で「あまちゃん」が取り上げられた際にも、「能年玲奈さん」と紹介されていた。

Xではこれが話題になり、「いつの間に！？」「益々の活躍が楽しみです」「本名だぞ。堂々と名乗っていい！」といった声が寄せられている。

J-CASTニュースは27日、のんさんの事務所にSNSへの本名記載の理由について取材を申し込んだが、期限までに回答は得られなかった。

なお、公正取引委員会が25年9月30日に発表改正した「実演家等と芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社との取引の適正化に関する指針」によると、合理的な理由がない限り、芸能事務所退所後の芸名等の使用の制限はするべきではないとしている。また、本名を芸名としていた場合などで、退所後のその使用を認めない場合には、「優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となる」可能性も指摘している。