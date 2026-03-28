カカロニ・栗谷、1300万円の詐欺被害に遭っていた　600万円すぐ立て替えてくれた先輩芸人に...ネット喝采

お笑いコンビ・さらば青春の光が2026年3月21日に公式YouTubeチャンネルを更新。お笑いコンビ・カカロニの栗谷さんがゲスト出演し、1300万円の詐欺に遭ったことについて言及した。

突然の妻の告白に驚き、放った衝撃の一言

栗谷さんは、「詐欺に遭いまして...1300万円騙されまして、現在借金が1000万円あるっていう状況」と現状を説明。25年末に結婚し、仕事や収入も増える中、「正直めちゃくちゃ調子乗ってましたね」と本人も豪語するほどの幸せの絶頂にいた栗谷さんだったが、まさかの事態となっているという。

詐欺被害に遭ったのは26年2月。仕事から帰宅すると、妻が泣いていた。「どうしたの？」と栗谷さんが聞いたところ、「詐欺に遭ったよー」と報告されたという。

突然の妻の告白に面食らった栗谷さんだったが、「騙したほうが悪いし、（妻は）すごい落ち込んでるんで、もう責められないじゃないですか」。「だからもう頭ガーッと回して、全然大丈夫なフリしなきゃと思って、『よっしゃ、面白いね』って言ったんですよ。マジで」とボケを交えて明かすと、一同は爆笑した。

栗谷さんによると、1000万円ある借金のうち、「600万円くらいは（それなりの）金利がかかるところから」借りるかもしれない事態になりかけたそうだが、栗谷さんの事務所の先輩のお笑いコンビ・カミナリの石田たくみさんが600万円をすぐに立て替えてくれたという。残りの400万円はたくみさんとは別に借りていて、「そこはそんなに金利がかからない...かかるんですけど、そんなには、という状況」だと説明した。

コメント欄では、「600万を後輩のために建て替えるカミナリたくみがカッコ良すぎる」「カミナリたくみが男前すぎる」「え、これたくみさんは奥さんが叩かれないように？ってお金貸してくれたんだ」といった、たくみさんに対する称賛の声が寄せられた。