三田村邦彦、「戦争に反対を反対」SNSムーブに疑問　「こういう人とは話し合いにはならない

俳優の三田村邦彦さんが2026年3月28日にXを更新し、「戦争反対を反対」することに「悲しすぎる」とコメントした。

現在、SNS上を中心に巻き起こっている、「『戦争反対』と声を上げると批判される」という動き。

爆笑問題・太田光さんの妻で所属事務所タイタンの社長の太田光代さんが25日にXで「どうして、戦争反対と至極、当たり前のことを言うことが駄目になったの？」と疑問を呈したが、ネット上では「戦争に反対していない人はいない」として、考え方の方向性の違いを指摘する声も上がっている。

一方、三田村さんはXで、「戦争反対を反対？いろんな人間がいるものだなぁ」とこの話題に言及し、「こういう人とは話し合いにはならないのだろう」と指摘した。

また、「侵略戦争も宗教戦争もあらゆる名のもとで正当化されるものではない」とし、悲しすぎるだろう....」とつづっていた。

その後、このポストに寄せられた、「戦争を起こさせないための防衛の準備を『軍拡だ！』と批難する人がいて、『それは違う』と言ったら、『戦争反対に反対された！』と言われてるだけなんです」というリプライに、三田村さんは「ものすごく正論です」と反応。

また、「日本が他国に侵略されたら今の国民はどうすればよいのか。当然、国には防守するため反撃するでしょう。侵略者に対して、我が国はこれだけの戦力を保持している。だから攻撃するなよ」と自身の認識を明かしつつ、「しかし...やる国家元首がいたら....これが、人類の戦争の繰り返し...」とつづっていた。