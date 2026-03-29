「霊感持ち」お笑い芸人、30キロ超ダイエットに成功　「リバウンドしづらい」体づくりの方法は

自称「霊感持ち」のお笑い芸人、シークエンスはやともさん（34）が、2026年3月26日にYouTubeを更新。34キロのダイエットに成功した方法を明かした。

筋トレとストレッチを

はやともさんは、2023年9月には98キロあった体重を、26年2月の時点で64キロまで減らしたという。

最初は医療の力を借りつつ、低脂質、低糖質、高タンパクな食事を心がけた。その後は「食事制限によって急激に体重を落としたってことは、筋肉も衰えてる」として、筋トレにも取り組んだという。

さらに、関節が固くなっていると体内の老廃物が排出できないとして、ストレッチも。「肩甲骨が柔らかい、股関節が超柔らかいっていうだけで、リバウンドってしづらいんですよ」と持論を語った。はやともさん自身は、自宅で毎日トレーニングを40分、ストレッチを1時間10分行っているという。

筋トレとストレッチはダイエットの面だけではなく、「健康面が健やかになって、朝の目覚めがよくなって、睡眠の質が上がる。そして飯がうまくなるんです」と語った。

食事については、ダイエット中に好きなものを食べる日を設ける「チートデー」に関して、「実は、永遠に痩せるサイクルの体になりづらくなっていく」とした。「腸は2週間同じ食事を続けていかないと構造が変わらない」といい、はやともさんは発酵食品や食物繊維を多く含む食品を、2週間続けて摂取したそうだ。

一度は62キロまで落とし、現在は65キロと3キロ増えたそうだが、食生活を改善したことで、「また痩せたって言われたり」すると明かした。