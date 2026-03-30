堀江貴文氏、石丸伸二氏出演で注目の「恋リア」からの「オファー」明かす　「何の得もない番組」ぶっちゃけ

「ホリエモン」こと実業家の堀江貴文さんが2026年3月29日にXで、元安芸高田市長で地域政党「再生の道」前代表の石丸伸二さんらが出演することで注目を集めている新作恋愛リアリティショー「恋愛病院」（ABEMA）について、「俺にオファーあった」と明かした。

「それをワンチャン言えちゃうところが高橋Pの強さ」

発表資料によると、「恋愛病院」は、「仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組」。石丸さんのほか、「令和の虎」総合演出で実業家の桑田龍征さん、「ウルトラマンオーブ」で主演を務めた俳優の石黒英雄さん、ミス東大2020でタレントの神谷明采さん、YouTubeのドキュメンタリー番組「Nontitle」に出演した際の「やけんモテんと思う」との発言がネットミーム化したタレントの平川愛里菜さんら男女10人が出演する。

テレビ東京出身で、経済系YouTube番組「ReHacQ（リハック）」プロデューサーの高橋弘樹氏は3月27日にXで、「新たなチャレンジとして恋リア作りました」と、自身が手掛けたことを明かしている。

堀江氏はこの番組に言及した投稿を引用し、「これ先に俺にオファーあったやつな」と明かした。

オファーについて、「そもそも好きになりそうもない出演者と対峙させられてひろゆきとかに弄られるとか何の得もない番組オファーしやがってクソがって思ってました笑」と、ぶっちゃけ。

一方、「それをワンチャン言えちゃうところが高橋Pの強さというか雑草感なわけですね。いい意味でも悪い意味でも古いテレビマン気質」と高橋氏を評した。

さらに、「だったらSora2のバスケットボール動画の方がコスパ良い。俺の稼働ほぼゼロ」と、SNSで大量に投稿されている動画生成AI「Sora 2」を使用した堀江氏がバスケットボールをしたりダンスを踊ったりする動画にも言及した。

「恋愛病院」は、4月2日から配信される。スタジオでの「見届け人」として、タレントのアレンさん、「ひろゆき」こと実業家の西村博之さん、俳優の真木よう子さん、俳優の玉城ティナさんが務める。