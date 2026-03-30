キンプリ、King Gnu、F1...イベント重なり阿鼻叫喚の名古屋駅　外国人も巻き込まれ...JR東海「混雑時には多言語でご案内」

JR名古屋駅の東海道新幹線・改札前に帰宅客が集まり大混雑していたとして、その様子を伝える写真や動画がX上で次々に投稿された。

アイドルのライブやF1など大規模イベントが週末に集中したのが原因とみられている。日本の改札に慣れない様子の外国人観光客も報告されていた。JR東海は、「混雑時に駅では、列車の運行状況等を多言語でご案内しております」などと取材に説明している。

外国人が間違ってクレカを改札に投入？

「順番にご案内しておりま～す」「押さないで下さい！」

改札前に集まった大勢の客を前に、駅員がこう絶叫している。

ICカードを持っている客を誘導しようとしているが、客はどんどん進んでくる。「前の方、ゆっくり進んで下さ～い！」。呼びかけるのが精一杯な様子だ。

この動画は、2026年3月29日の日曜日の夜にX上で投稿された。混雑の様子を撮った写真も、別の客から次々に投稿されている。

この日夜の名古屋駅は、尋常ではない状況だったようだ。

X上では、改札を通るまで数十分かかって新幹線に乗り遅れそうになった、駅員に詰め寄ってる人も何人もいて騒然となっている、キンプリライブを見に来た高校生の女の子が泣きながら電話していた、といった体験談や目撃情報が相次いだ。新幹線に乗ってからも、自由席がすし詰め状態だったといった情報も出ていた。

投稿された写真を見ると、日本人乗客に交じって、戸惑う様子の外国人の姿も見られた。クレジットカードを間違えて改札に使うなど、慣れない様子で手間取るケースが多かったとの報告もあった。

JR東海では、29日21時ごろに東海道新幹線（東京～新大阪）運行情報の公式Xを更新し、「名古屋駅でのお客様混雑のため、一部の上り列車に遅れが発生しています」と伝えた。また、この混雑に伴い、名古屋駅を22時33分に出発する品川駅行きの臨時のぞみ210号を出し、普通車を全車自由席にする対応を行った。

では、一体なぜこのような異例の混乱が起きたのだろうか。