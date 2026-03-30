倖田來未（43）第2子妊娠を報告、全国ツアーは延期　SNS「おめでとう！」「まずは体調第一で！」

歌手の倖田來未さん（43）が2026年3月30日、第2子の妊娠を自身の公式サイトで発表した。26年6月19日から予定していた全国ツアーの開催は延期する。SNS上では、「おめでとう！」「ゆっくり休んでください」などの声が寄せられている。

「本人とも協議を重ね、母子の健康と安全を最優先に」

第2子妊娠の報告は、倖田さんの所属事務所「エイベックス・マネジメント」名義で発表された。「現在は、母子ともに健やかに過ごしております」とした上で、今後の活動についても報告した。

「本人とも協議を重ね、母子の健康と安全を最優先に考えた」として、全国ツアーの開催を延期し、2つの音楽フェスの出演を辞退するという。「公演を心待ちにしてくださっていたファンの皆様、ならびに関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます」

全国ツアーの開催延期について、事務所は、「アーティストの体調を第一に考慮した判断となりますこと、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。今後とも倖田來未を温かく見守っていただければ幸いです」と呼びかけている。

SNS上では、「元気な子が産まれますように」「まずは体調第一で！」「私たちはずっと待ってますから大丈夫です」「体優先で過ごしてね」「とてもとても嬉しいです！」「ゆっくり休んでください」などの声が寄せられている。