結婚・妊娠発表の満島ひかり、cero コラボCDの「クレジット」にSNS注目　実はジャケット撮影は夫・浅野啓介だった

俳優の満島ひかりさんと2026年3月30日に結婚を発表したモデル・写真家の浅野啓介さんが、実は4月18日に発売する満島さんと3人組バンド「cero」がコラボした12インチシングル「踊るノアール」のジャケット写真を撮影していたことが、SNSで話題になっている。

「お腹の中には新しい命が宿っております」

満島さんは3月30日にインスタグラムで、「浅野啓介さんと満島ひかりは先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました」と報告。「そして お腹の中には新しい命が宿っております」と妊娠したことも発表。文章の最後には、それぞれの手書きのサインも添えた。

満島さんはその2日前、28日にインスタグラムで、「踊るノアール」のジャケット写真などを投稿し、4月18日に発売・配信開始することを告知していた。ジャケット写真は、白地に青い花柄の服を来た満島さんが、白いシーツの上に寝転がりながら、指で長方形を作っているという構図だ。

ceroの公式サイトに発表された「踊るノアール」のクレジット一覧には、「Photograph Keisuke Asano（cover）」と記載されている。

また、満島さんもインスタグラムにクレジットの一覧を投稿しており、関係者のアカウントを紐づけている。その中に、浅野さんのアカウントもあった。

Xでは、カバー写真の撮影者が浅野さんだったことに注目が集まっている。