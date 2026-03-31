アイドルP「緊急搬送」から約2週間連絡取れず...　「何があった」「大変なことに」メンバー近況報告でX衝撃

京都を拠点とする女性アイドルグループ「June bride（ハートマーク）～6月の花嫁～」（ジュンブラ）のメンバー・清宮羽花さんが2026年3月30日、約2週間前からプロデューサーと連絡が取れない状況になったとXで報告し、驚きが広がっている。

「プロデューサーが約2週間前に緊急搬送されて以降...」

ジュンブラは花嫁＆ウェディングをコンセプトとし、25年6月にデビューした「ご当地アイドル」だ。各所でライブを開催しているほか、京都府などが後援する「京都eスポーツ振興事業2025」でオフィシャル応援サポーターに起用されるなど、活動の幅を広げている。現メンバーは2人体制（清宮さん、甘愛ゆいさん）で、26年2月には最新曲「Gerbera」をリリースしたばかり。

アイドル活動をめぐっては、清宮さんが3月30日に、

「プロデューサーが約2週間前に緊急搬送されて以降、連絡が取れない状況となっております。そのため、今後のライブ予定につきましても、現時点では目処が立っておりません」

とトラブルを明かした。また、

「公式XのDMも使用できない状況のため、関係者の皆様にはご不便・ご迷惑をおかけしておりますこと、心よりお詫び申し上げます」

と謝罪し、関係者らに「何かございましたら清宮羽花のDMまでご連絡いただけますと幸いです」と呼びかけた。「今後の状況につきましては、分かり次第ご報告いたします」ともいう。引用リポストで、メンバーの甘愛さんも「ご一読お願いします」と反応した。