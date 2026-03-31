フィギュア銅・中井亜美、ほっぺポーズ再び...大反響　黒ワンピ姿にもドキっ「かわいすぎて心臓が持ちません」

国際スケート連盟（ISU）が2026年3月30日（日本時間）、年度表彰式「ISUフィギュアスケートアワード」の受賞者を発表。ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得した中井亜美選手（17）が最優秀新人賞を獲得した。

人差し指を頬につけニッコリ

中井選手はミラノ五輪でフリー演技を終えた後、人差し指を頬につけながら、おどけたように首を2回ほどかしげるポーズで、「かわいい」などと話題になった。

ISU公式インスタグラムは3月30日、受賞者たちを映した動画を公開。その中で中井選手は、黒のワンピースを着て、頭には黒の大きなリボンをつけたブラックコーデ姿を披露。五輪でのポーズを再現するように、人差し指を頬につけ、カメラに向かってニッコリと笑っている。

コメント欄には「アミちゃんかわいい」「亜美ちゃん、あざとポーズ... かわいい～～～！ 黒のドレスすがた... 大人っぽくてとってもセクシーですね！」「アミちゃんがかわいすぎて心臓が持ちません」などと書き込まれている。

日本からは中井選手のほかに、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート男子シングルで銀メダルを獲得した鍵山優真選手（22）が、ショートプログラム曲で最優秀プログラム賞を獲得した。