ゆりにゃプロデュースアイドル、合格条件は「10キロダイエット」　達成の新メンバーが思い「努力は全然苦じゃなかった」

人気TikTokerのゆりにゃさんがプロデュースするアイドルグループ「Pretty Chuu（プリチュー）」メンバーの琴音（ことね）すずさんが、2026年3月27日にXを更新。グループ加入のため10キロのダイエットを達成したことを明かした。
「見習って無理しないでね」
琴音さんはオーディションを経て、3月23日にプリチュー加入を発表した。
3月27日のXでは、「Pretty Chuuオーディションの合格条件【10キロのダイエット】」と明かし、こうつづった。
「プリチューが大好きだから、人生かける覚悟で全力で挑戦しました。【161cm】-10kg達成」
投稿では、加入前の体重53キロだった頃の写真と、43キロまで減量した写真を公開した。
琴音さんはXのサブアカウントで、10キロという減量についてこう語っている。
「当たり前だけどみんなは短期間のダイエットはよくないよ 見習って無理しないでね 本来ならオーディション前に時間をかけてやるべきことだったし実際減量してたんだけど甘くて全然足りなかったことに気づかされたの。でも有難いことに努力する猶予を貰えたから頑張れただけ！！」
「私は私だけの人生だしどうしてもやりたいと思ったことにかける努力は全然苦じゃなかったから安心してね」
私は私だけの人生だしどうしてもやりたいと思ったことにかける努力は全然苦じゃなかったから安心してね໒꒱— ずーちゃん (@zu__0624) March 29, 2026
当たり前だけどみんなは短期間のダイエットはよくないよ(?□?)見習って無理しないでね??— ずーちゃん (@zu__0624) March 29, 2026
本来ならオーディション前に時間をかけてやるべきことだったし実際減量してたんだけど甘くて全然足りなかったことに気づかされたの。でも有難いことに努力する猶予を貰えたから頑張れただけ！！????
この比較画像出すの結構勇気いたんだけど（もはや前の姿が嫌すぎて）— ずーちゃん (@zu__0624) March 27, 2026
私ほんとに昔から完璧かわいいってわけじゃなくてコンプレックスだらけだからこそかわいくなりたい！って思ってる女の子の味方でいたいしみんなと一緒にもっと可愛くなりたいって思ってるから載せてみたよ?? https://t.co/o1LvgMy3hA